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    • Ekonomi
    • 28.05.2020 17:05
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    • 28.05.2020 17:08
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    Son dakika: Genel Müdürü 'den uçakta ların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama

    Son dakika haberi... () Genel Müdürü , yeni tip virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçaklarda ların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

    THY'den flaş tedbir açıklaması

    Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filtreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebeplerle henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır. Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ECDC, ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."

    Haberler Ekonomi Son dakika: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den uçakta yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama
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