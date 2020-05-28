Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehirler arası otobüs seferleri başladı mı? Bilet fiyatı kaç TL?

Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Sorusu merak ediliyor. Alınan karar çerçevesinde otobüs seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk" dedi. Otobüs bileti fiyatlarını 500-600 TL gibi astronomik seviyelere çıkaran firmalar için Ulaştırma Bakanlığı tarafından yolcu biletlerine tavan fiyat belirlendi ve Bakanlık tarafından alınan tavan fiyat kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?
OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi.
Corona virüs tedbirleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.
Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında firmalar teker teker açılış tarihlerini açıklamaya başladı.
Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu.
Firmalardan yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması 4 Haziran'da seferlerine başlayacak.
Pamukkale,Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.
Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?
28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında şehirler arası giriş çıkış yasaklarının ne zaman sona ereceği açıklanacak
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Taban ve tavan ücret tarifesi belirlendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk" dedi.
"ÜÇ AY AKTARABİLME İMKANI SAĞLADIK"
Bakan Karaismailoğlu, "Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık. Böylece vatandaşlarımızın 'Otobüs dolsun' diye terminallerde beklemek durumunda kalmasının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.
"FAHİŞ FİYATLAR UYGULANMASINA SON VERDİK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik" şeklinde konuştu.
"30 HAZİRAN'A ERTELEDİK"
Karaismailoğlu, son olarak, "UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran'a erteledik" açıklamasında bulundu.
OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Otobüs bileti fiyatlarına Ulaştırma Bakanlığı tarafından tavan fiyat getirildi ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı İşte 31 Temmuz 2020 tarihine kadar geçerli olacak otobüs bileti fiyatları:
101-115 KM: 100 TL
116-130 KM: 105 TL
131-150 KM: 110 TL
151-175 KM: 115 TL
176-200 KM: 120 TL
201-250 KM: 130 TL
251-300 KM: 140 TL
301-350 KM: 150 TL
351-400 KM: 155 TL
401-475 KM: 160 TL
476-550 KM: 165 TL
551-625 KM: 170 TL
626-700 KM: 175 TL
701-800 KM: 200 TL
801-900 KM: 225 TL
901-1000 KM: 250 TL
1001-1100 KM: 275 TL
1101-1200 KM: 300 TL
1201-1300 KM: 325 TL
1301-1400 KM: 350 TL
1401-1500 KM: 375 TL
1501-1625 KM: 400 TL
1626-1750 KM: 425 TL
1751-1875 KM: 450 TL
1876-2000 KM: 475 TL
2001 KM ve üzeri: 500 TL
ÇANAKKALE BOĞAZI'NA AYRI GEÇİŞ ÜCRETİ
En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.