Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehirler arası otobüs seferleri başladı mı? Bilet fiyatı kaç TL?

Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Sorusu merak ediliyor. Alınan karar çerçevesinde otobüs seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk" dedi. Otobüs bileti fiyatlarını 500-600 TL gibi astronomik seviyelere çıkaran firmalar için Ulaştırma Bakanlığı tarafından yolcu biletlerine tavan fiyat belirlendi ve Bakanlık tarafından alınan tavan fiyat kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?