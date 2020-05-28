ALTININ KİLOGRAMI 377 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 369 bin 506 lira, en yüksek 377 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 artışla 377 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 604 milyon 875 bin 157,52 lira, işlem miktarı ise 1.641,84 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 614 milyon 278 bin 100,92 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.