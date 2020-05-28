Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,81 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL artışla 7,53 seviyelerinden, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,3310'dan satılıyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 377 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 369 bin 506 lira, en yüksek 377 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 artışla 377 bin 950 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 604 milyon 875 bin 157,52 lira, işlem miktarı ise 1.641,84 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 614 milyon 278 bin 100,92 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 352 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 11.711 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.176 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 7.201 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.712 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 18.064 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1010, sterlin/dolar paritesi 1,2270 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın, dün yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söylemesine karşın, piyasalarda "en kötünün geride kaldığı" fiyatlamalarının devam ettiğini ifade etti.
ABD ve Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Almanya'da mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de 1. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında bir süredir gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler izlenmeye devam ederken, Asya tarafında Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cai Licien, Hong Kong'a yönelik yabancı müdahalelere karşı gerekli önlemleri alacaklarını belirterek, "Hong Kong, Çin'in özel idari bölgesidir. Ulusal güvenliği savunmak merkezi otoritenin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Hong Kong'un siyasi açıdan artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı. Öte yandan ABD, Çin'in söz konusu yasayı çıkarma girişimini ''uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren küresel bir endişe'' olduğu gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımak istemesine, Çin karşı çıktı.
Gelişmelerin ardından bir süredir Asya tarafında gözlenen karışık seyrin bugün de devam ettiği görüldü.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 artışla 21.916 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,9 seviyelerine yükseldi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.846 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,4 primle 32.060 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 23.028 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 kayıpla 2.029 puanda bulunuyor.