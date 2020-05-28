Son dakika: Altın alacaklar dikkat! Uzman isimden flaş uyarı: Önümüzdeki birkaç ay içerisinde...

Atayık, Sağlık Bakanlığı'nın virüsle savaşta verdiği örnek başarıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) spekülatif işlemlere karşı aldığı önlemlerle, bankalar nezdindeki bireysel kaydi altın ve döviz işlemlerine kambiyo vergilerinin artırılması eklenince pozitif verilerin yurt içinde de yaşandığını kaydetti.

Türkiye'de ilk normalleşme adımlarının 11 Mayıs'ta atıldığını aktaran Atayık, 1 Haziran'da bu adımların farklı sektörlerle genişletilmesinin beklendiğini hatırlattı.

"TİCARET SAVAŞLARI KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKIYOR"

Atayık, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin, bir süredir virüsle mücadele kapsamında ekonomilerini fonlamak amacıyla piyasaya likidite sunarak destek paketleri açıkladığını hatırlatarak, "ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere birçok merkez bankası 'bol likidite' sürecini süreci desteklemek amacıyla faiz indirimlerine gidiyor. Hatta Fed'in geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda negatif faiz indiriminin bile gündeme geldiği konuşuldu, çizildi. Son iki yıldır ABD tahvil faizleri de düşüyor. Birçok ülkenin başlattığı normalleşme adımları süreci başarıyla yönetilirse bunu takip edecek faiz artırımları, ABD tahvil faizleri artarsa ve ekonomide pozitif verilerin de yardımıyla ons altındaki 1.600-1.500 doların yeniden görülebileceği değerlendirmeleri yapılıyor." diye konuştu.

Bu süreçte altın başta olmak üzere emtia fiyatlarının zirve rakamlara çıkmasını tetikleyen ve virüsle birlikte biraz gündemden düşen ABD-Çin arasındaki 'Ticaret Savaşları'nın yeniden tırmanma riskinin kafalarda soru işareti oluşturduğunu belirten Atayık, şöyle konuştu: