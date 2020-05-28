Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.05.2020 11:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2020 11:43
    ABONE OL

    Son dakika: Japon otomobil firmalarına virüs darbesi! Küresel yüzde 60 düştü

    ’nın 8 otomobil firmasının küresel araç i nisanda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 60 düştü. Nisan ayında küresel çapta , , , gibi firmalarının yer aldığı başlıca 8 Japon otomobil firması 916 bin 200 araç üretti.



    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan talep düşüklüğü sebebiyle, Japon firmaların ülke içi ve dışında fabrikaların geçici kapatması araç üretimini düşürdü.



    Nisan ayında küresel çapta Toyota, Honda, Nissan, Subaru firmalarının yer aldığı başlıca 8 Japon otomobil firmasınca 916 bin 200 araç üretildi.



    Üretim bandında, Nisan 2019'a kıyasla yüzde 60,9 düşüş yaşanırken, Toyota yüzde 50, Honda yüzde 52, Nissan yüzde 62 seviyesinde kayıp yaşadı.

    ABD'deki fabrikalarını geçici kapatmasıyla firmaların bu ülkedeki üretimleri, Nisan 2019'da 320 bin seviyesinden, geçen ay sıfıra indi.



    Firmaların Japonya içindeki üretimleri de yüzde 46 düşüşle 412 bin 500'e indi.



    Salgın şartlarının hafifilediği Çin'de ise firmaların yeniden üretim faaliyetlerini sürdürmesiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla araç üretimi yüzde 11 artarak, 446 bini aştı.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Japon otomobil firmalarına koronavirüs darbesi! Küresel üretim yüzde 60 düştü
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri