Şehirler arası otobüs seferleri başladı mı? Otobüs seferleri ne zaman açılacak 2020? Bilet taban fiyat ne kadar?

Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altın alması ile birçok kişi hayatını kaybetti. Virüsün Türkiye'de de görülmesi sağlık önlemlerinin arttırılmasına sebep oldu. Sağlık önlemleri kapsamında şehirler arası seferler iptal edilmişti. Vatandaşlar şehirler arası yolların ne zaman açılacağını ve otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. Peki, Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak?