Nanolif maske makinesi yaptı

Teknik Üniversitesi ARI Teknokent şirketlerinden Areka Filtrasyon Genel Müdürü ve Medikal Tekstiller Ar-Ge Merkezi (Mediteks) Koordinatörü Doç. Dr. Ali Kılıç, nano teknolojiyle kumaş üretimi yapan makineler geliştirdiklerini ifade ederek, "Günlük en az 30 bin FFP3 standardında koruyucu maske üretim kapasiteli 150 cm eninde Nanolif Üretim Makinesi'nin imalatı devam ediyor. Haziran ayında seri üretime geçilmiş olacak" dedi. Kılıç, makineye yurt dışından bol talep geleceğini düşündüklerini söyledi.