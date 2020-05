TEHLİKE 1

Her alışverişten sonra bankadan 'Bu harcamayı taksitlendirebilirsiniz' mesajı alıyorum. Avantajı var mı?

Telefona gelen mesajı okuyunca haklı olarak, 'Vay be bankam beni düşünüyor, borcumu kolaylaştırıyor' diyorsunuz.

Hemen her hizmeti parayla yapan, vatandaştan aldığı ücret gelirleri her yıl milyarları bulan bankaların, sizin işinizi bedava kolaylaştırması düşünülebilir mi?