



TEHLİKE 2

Banka bu ayki alışverişi 2 ay sonra ödeyebileceğimi söyledi.

Ne yapayım?



Alın size cicili bicili paketlerle sunulan bir tuzak daha. Yine örnekle anlatalım...



Siz Ağustos ayında 300 liralık alışveriş yapıyorsunuz. Banka bunu sizden Ekim'de alacağını vaad ediyor. 2 aylık 'faizsiz' bir kredi açmış gibi gösteriyor.

Bu 300 lira sizin limitinizden düşüyor ve toplam borcunuza ekleniyor.

Böylece Ağustos ekstresinde bu harcamayı yapmış ve ödemiş gibi 2 ayrı kalemde görüyorsunuz.

Toplam borcunuza eklendiği için (ödenmiş gibi görünse de) borcu kredilendiriyorsanız faiz işletiliyor.

Aynı işlem Eylül ekstresinde de yapılıyor ve bir kez daha faiz ödüyorsunuz.

Ekim'de ise borç size yansıtılıyor ve bir kez daha faiz ödüyorsunuz.

Bunun yanında peşine faiz de alınıyor.