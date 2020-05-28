Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvurularının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Ayrıca sonuç sorgulama ekranı, başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlamış olanlar tarafından sorgulanıyor. Yakın bir dönemde üç kamu bankası tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Peki, ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Kredi için başvuru yapanlar için müşteri hizmetlerinden kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriliyor. Sonuçların açıklanması değerlendirmenin tamamlanma süresine göre değişiklik gösteriyor.

Aynı zamanda mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden son durumu görüntüleyebiliyorsunuz.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ