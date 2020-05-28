Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.

Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor. Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı. Bu hafta sonu da yasak olması halinde bu şehirlerden bazılarının yasağının iptal olması bekleniyor. Ancak üç büyük şehirde yasakların devam edeceği öngörülüyor.