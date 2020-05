10 adımda e-ticaret

süreci e-ticaretin yıldızını parlattı. Ticaretin online kanallara kayması, KOBİ 'lerin dikkatini de bu alana yöneltti. e-ticaret yapan KOBİ'lere destekler sağlanırken; TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, firmalara 10 maddelik tavsiye listesi hazırladı:e-ticaret altyapısını mutlaka profesyonel bir altyapı firmasından sağlayın.Verilerinizi en azından birkaç günde bir yedekleyin. Böylece sitenin çökme veya siber saldırıya uğrama ihtimaline karşı verilerinizi korumuş olursunuz.Müşterilerinizin sitenizden güvenle alışveriş yapabilmesi için SSL ve 3D Secure mühim. Bir e-ticaret sitesinde SSL sertifikası mutlaka olmalıdır. Aksi halde müşterileriniz siteye güvenip kredi kartı bilgilerini girmek istemeyecektir. Bunun yanı sıra 3D Secure hizmetinin de açık olması tavsiye edilir.Sitenizin tasarımı basit ve net olmalı. Ara, göz at ve ürün al gibi bölümlerin kullanımı kolay olmalı. Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi yazmak, güzel fotoğraflarını yüklemek, kullanıcı yorumlarına yer vermek, satışı artıracak unsurlardır. Sıkça Sorulan Sorular ve Yardım sayfalarına da sitenizde yer verin.Pazar yerlerine ürün koyarak sitenize müşteri çekebilir veya sosyal medya platformlarına reklam vererek görünür olabilirsiniz.Ürün inceleme videoları paylaşmanız, video eklentileri kullanmanız ciro artırmaya yardımcı olur.Kargo maliyetlerinizi düşürmek için tüm kargo firmalarından toplu gönderim için teklif alın.Online alışverişte depo yönetimi hatalarından kaynaklanan yanlış ürün gönderimi ve iade problemlerine sıkça rastlanır. Depo yönetiminde 'akıllı depo ve operasyon yönetimi' uygulamalarından faydalanabilirsiniz.Müşterilerinizle aktif iletişim halinde olun. Müşteri memnuniyetini anlık olarak izleyin. Siteniz 7/24 açık bir mağaza olduğundan, siz de altyapı sağlayıcı firmaya her an ulaşabilir olmalısınız.Ürüne, hizmete veya kampanyaya özel hedef kitle oluşturmak önemli. Kişiye özel indirim ve ürün gösterimleri yaparak mevcut müşterilerinizi sıkmadan, yeni ürün ve hizmetlerinizle ilgili onları bilgilendirebilirsiniz.