TRABZON'DAN 16 ÜLKEYE İHRACAT

Trabzon'da bu dönemde 16 ülkeye ihracat yapıldığını aktaran Gürdoğan, kentten en fazla Peru, Vietnam ve Danimarka'ya su ürünleri ve mamulleri ihraç edildiğini kaydetti.

Gürdoğan, Peru'ya geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmadığını ifade ederek, bu dönemde Peru'ya yapılan ihracattan ise 5 milyon 740 bin 917 dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Kentten, Vietnam'a da 5 milyon 401 bin 864 dolarlık su ürünleri ve mamulleri ihraç edildiğini dile getiren Gürdoğan, Danimarka'ya da 3 milyon 829 bin 215 dolarlık su ürünleri ve mamulleri gönderildiğini aktardı.

Gürdoğan, Trabzon'dan ayrıca geçen yıl su ürünleri ve mamulleri ihracatı yapılmayan Şili, Tayvan, Fransa, Endonezya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna'ya ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Trabzon'dan yılın 4 ayında yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatının, Kovid-19 sürecine rağmen artış trendini sürdürdüğüne işaret eden Gürdoğan, söz konusu ihracattan beklentilerin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.