A101 KİMİN?

1991 yılında Sarıgazi'de Aydın Örme San. Tic. A.Ş.'yi kurdu. Oğlu Ahmet Yaşar Aydın İTÜ Tekstil Mühendisliğini bitirdi ve işin başında fabrikasının yönetimindedir.

Entegrasyon tek lokasyonda topladığı tesislerini İstanbul'dan Sakarya Akyazı'ya 2002 – 2003 yıllarında taşımıştır. 80.000 m2 kapalı alanı olan Akyazı'daki fabrikada 540 kişi çalışmaktadır.

2008 yılında Turgut Aydın Holdingleşen firmaya başta, Aydın Örme San. Tic. A.Ş. ve Dömeks A.Ş., tekstil dışındaki sağlık (Memorial sağlık grubu), gıda (A101), inşaat (Adapark), ev tekstili mağazalar zinciri (English Home), Pizza Lazza gibi firmaların da (11 adet) sahibidir.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir. Memorial Hastanesi'nin tüm hisselerini 2006 yılında devraldı.

A101'in sahipleri olan firmalar ve ortaklık yapısı şöyledir :

Aydın ailesi (Turgut Aydın) %79,21

İrfan Hacıosmanoğlu %10,08

Sayın Grup %6,71

Murat Sungurlu %4