



Öte yandan, İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü 5 tankerden 3'üncüsünün de ülkenin kara sularına girdiği açıklandı.

Brent petrolde teknik olarak 36,82 ile 38,24 dolar aralığının direnç, 35,40 ile 33,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.