



Ancak, hükümetlerin karantina tedbirlerini gevşetme konusundaki istekleri fiyatların artmasına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 36,18 ile 37,69 dolar aralığının direnç, 34,67 ile 33,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.