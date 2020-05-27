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    • Ekonomi
    • 27.05.2020 09:44
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    • 27.05.2020 09:51
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    ile ilgili flaş karar! Bakan Pekcan destek kapsamına alındığını duyurdu!

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile firmalarımızın sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal lara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz. Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    e-Ticaret ile ilgili flaş karar!

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    Covid-19 pandemisi ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiği ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdik.

    'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile firmalarımızın sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal lara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz. Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında destekleyeceğiz.

    sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek

    bakanlık olarak firmalarımızın yeni ticaret dinamiklerine uyumlu olarak, dijitalleşme süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaya ve yurtdışı pazarlara giriş faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz

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