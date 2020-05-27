Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında Mart ayında kafeler, restoranlar ve kahvehaneler gibi pek çok alanın faaliyetlerine de geçici bir süreliğine ara verilmişti. Vatandaşlar normalleşme planına göre kapalı mekanların ne zaman faaliyete geçeceğini merak ediyor. Peki, kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...

KAFELER VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.