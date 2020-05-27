Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27 Mayıs'ı yüzde 1,87 değer kazancıyla 104.953,50 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|20,58
|18,71
|9,99
|Türk Hava Yolları
|12,33
|11,21
|9,99
|Bizim Mağazaları
|13,90
|12,64
|9,97
|Pegasus
|59,10
|53,75
|9,95
|Netaş Telekomünikasyon
|15,54
|14,29
|8,75
|Coca Cola İçecek
|43,28
|40,44
|7,02
|Çelebi
|92,60
|86,95
|6,50
|Arçelik
|16,37
|15,52
|5,48
|Anadolu Efes
|18,84
|17,91
|5,19
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|1,36
|5,15
|Deva Holding
|18,61
|17,75
|4,85
|Tüpraş
|83,90
|80,15
|4,68
|Anadolu Grubu Holding
|17,63
|16,85
|4,63
|Ford Otosan
|63,05
|60,50
|4,21
|Karel Elektronik
|16,65
|15,99
|4,13
|Torunlar GMYO
|2,53
|2,43
|4,12
|Doğuş Otomotiv
|10,56
|10,16
|3,94
|Çimsa
|8,02
|7,73
|3,75
|Enka İnşaat
|5,68
|5,48
|3,61
|Zorlu Enerji
|1,38
|1,34
|2,99