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    • Ekonomi
    • 27.05.2020 Gazete
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    a ödenek koruması: 3 milyonu aşkın kişi 5 milyar liraya yakın destek aldı

    Coronavirüs sürecinde kısa çalışma ödeneği işçiye-işverene koruma kalkanı oldu. ı koruyan ödenekten 3 milyonu aşkın çalışan yararlanırken, destek de 5 milyar liraya dayandı.

    İstihdama ödenek koruması
    Kısa çalışma ödeneği, Coronavirüs sürecinde hem işverene hem çalışanlara koruma sağladı. 3 milyon 50 bin kişiye 4 milyar 855 milyon lira kısa çalışma ödeneği verilirken; virüs nedeniyle üretimi azalan ya da duran işletmeler bu ödenek sayesinde işçi çıkarmak zorunda kalmadı. Salgının etkilerini azaltmak için yaşama geçirilen ödenek ile korundu. Yurt sahibi Aynur Aydoğan kısa çalışma ödeneğinin işletmelere 'ilaç' olduğunu vurgularken; işletmeci Veysel Karataş "Hem işçimiz hem de biz nefes aldık" dedi. Lokantada çalışan İsmail Ayboğan hükümetin verdiği destekle eve ekmek götürdüklerini, yurt çalışanı Sema Aydoğan da devletin tüm kesimleri koruduğunu söyledi. Bu ödenek ile çalışanlara maaşlarına göre aylık bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında ödeme yapılıyor.

    3 MİLYONU AŞKIN KİŞİ YARARLANDI
    Coronavirüs sürecinde devreye alınan kısa çalışma ödeneğinde şartlar kolaylaştırılırken, işlemler de hızlandırıldı.

    HAZAL ATEŞ
    Haberler Ekonomi İstihdama ödenek koruması: 3 milyonu aşkın kişi 5 milyar liraya yakın destek aldı
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