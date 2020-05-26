Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bireysel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı hakkında araştırmalar artış gösterdi. Bilindiği üzere dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında devreye alınan 5, 7.5 ve 10 bin ihtiyaç destek kredisine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Bugüne kadar milyonlarca kişi kredisini çekti. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için başlatılan krediye yakın zamanda başvuru yapanlar sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında detayları öğrenmek istiyor.

BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Kredi için başvuru yapanlar için müşteri hizmetlerinden kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriliyor. Sonuçların açıklanması değerlendirmenin tamamlanma süresine göre değişiklik gösteriyor.

Aynı zamanda mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden son durumu görüntüleyebiliyorsunuz.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ