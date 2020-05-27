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    • Ekonomi
    • 27.05.2020 10:03
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    • 27.05.2020 10:03
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    İngiliz otomobil üreticisi 'e koronavirüs darbesi! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

    Dünyanın en bilindik otomotiv üreticilerinden de koronavirüs salgını nedeniyle zora girdi. Şirketten yapılan açıklamada reklam ve satış gelirlerinin azalması nedeniyle bin 200 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

    İngiliz devine korona darbesi! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

    İngiliz otomotiv şirketi McLaren, bin 200 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

    Formula 1 için de yarış araçları üreten McLaren'den yapılan açıklamada, şirketin satış ve reklam gelirlerinin azalmasından dolayı bin 200 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

    Açıklamada, Formula 1 yarışlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmadığı hatırlatıldı.

    Şirketin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen McLaren'in Başkanı Paul Walsh, "Bu şüphesiz, şirketimiz için son derece zorlu bir dönem. Fakat tekrar verimli, sürdürülebilir, net bir istikametle yeniden büyümeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Şirket, halihazırda 4 bin kişiyi istihdam ediyor.
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