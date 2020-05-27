İngiliz otomotiv şirketi McLaren, bin 200 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Formula 1 için de yarış araçları üreten McLaren'den yapılan açıklamada, şirketin satış ve reklam gelirlerinin azalmasından dolayı bin 200 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Formula 1 yarışlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmadığı hatırlatıldı.