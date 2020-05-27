Altın yatırımı olanlar dikkat! 27 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Birkaç aylık sürece bakıldığında inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 602,00 lira, Cumhuriyet altını 2.464,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,45 düşüşle 370,90 liradan işlem gördü. İşte 27 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?