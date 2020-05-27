Altın yatırımı olanlar dikkat! 27 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Birkaç aylık sürece bakıldığında inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 602,00 lira, Cumhuriyet altını 2.464,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,45 düşüşle 370,90 liradan işlem gördü. İşte 27 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|380,00
|380,20
|370,70
|370,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.505,00
|2.526,00
|2.443,00
|2.464,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|346,50
|350,70
|338,00
|342,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.447,00
|2.467,00
|2.387,00
|2.407,00
|Yarım Ziynet
|1.224,00
|1.234,00
|1.194,00
|1.204,00
|Çeyrek Ziynet
|612,00
|617,00
|597,00
|602,00
ALTININ KİLOGRAMI 372 BİN 100 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 371 bin 850 lira, en yüksek 381 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 372 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 606 milyon 993 bin 531,39 lira, işlem miktarı ise 1.645,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 607 milyon 30 bin 833,31 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank sıralandı.
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,45 azalışla 370,90 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 602,00 lira, Cumhuriyet altını 2.464,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,45 düşüşle 370,90 liradan işlem gördü.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ve ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, bu durumunda altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını söyledi.
Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.720 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
ABD ham petrol stoklarında düşüşün etkisiyle geçen hafta 37 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliğin büyümesiyle 35-36 dolar düzeyine çekildi. Küresel düzeyde ekonomik sınırlamaların kaldırılacağına ilişkin beklentilerin yükselmesiyle artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatları da 1,700 dolar sınırına kadar geriledi.
ABD ile Çin arasındaki Hong Kong'un ulusal güvenlik yasası üzerinde odaklanan yeni gerginliğinin giderek tırmanmasının etkisiyle petrol fiyatları düştü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in olası müdahalelerine karşı ülkesinin tepkisinin "çok güçlü" olacağı uyarısı yapması, küresel petrol piyasalarında talep düşüşü kaygılarını güçlendirdi.
Petrol yatırımcıları, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliğin, Covid-19 pandemisi nedeniyle bastırılan talebin, dünya genelinde ekonomik sınırlamaların kalkmasıyla artacağına ilişkin beklentileri bastırdığına dikkat çekiyor.
Gelişmelerle Brent petrolün Temmuz teslimi fiyatları yüzde 0.55 düşüşle 35.07 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün aynı vadeli fiyatları da yüzde 0.76 düşüşle 34.09 dolara kadar indi.
Spot piyasalarda ise, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.60 düşüşle 36.44 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.55 düşüşle 34.11 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.51 düşüşle 17.05 dolar,
- altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,706.84 dolar,
- bakır, yüzde 1.21 artışla 5,369.00 dolar,
- platin, yüzde 0.14 düşüşle 830.21 dolar,
- paladyum yüzde 0.73 artışla 1,967.94 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 371 liraya, çeyrek altın 611 liraya, Cumhuriyet altını da 2,434 liraya düştü.