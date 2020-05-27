



KUYUMCU ENGİN ALTAY: Düğünler ertelendi, çarşılar kapatıldı, satışlarımız yüzde 80 düştü. Devletin desteği ile hem kiramızı yatırdık hem de çalışanlarımızın ödemesini yaptık. Hem kısa çalışma ödeneği hem de nefes kredileri ayakta kalmamızı sağladık. Çalışanımızın gelirini koruduk. Kısa sürede ticaretin de normale döneceğine inanıyoruz."



YURT SAHİBİ AYNUR AYDOĞAN: Yurt sektörüne 3 yıl önce girdik. Kısa çalışma ödeneğinden işçilerimizi faydalandırdık. Süreç çok hızlı ilerledi. Fiziksel olarak bir yerlere gitmek zorunda kalmadık. Yapılan destekler ilaç oldu. Bu süreçte Çalışma Bakanlığı sürekli bizleri aradı ve bilgi verdi.



İŞLETMECİ NADİR KOKARGÜL: Koronavirüs önlemleri kapsamında üretimimiz durdu. Çalışma arkadaşlarımız boşa çıktı. İşten çıkarmak yerine kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. Maaş ve sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. İnanıyorum ki devletin desteği ile bu süreci en az hasarla atlatacağız.