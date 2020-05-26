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    • Ekonomi
    • 26.05.2020 17:54
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    • 26.05.2020 17:57
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    'den yeni koronavirüs tedbirleri: Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek

    Son dakika haberi... Haziran ayında yeniden uçuşlara başlayacak (), korona virüs ile mücadele kapsamında yeni uygulamalar getirdi. Yolcular anons ile sıra numarasına göre uçağa binecek, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak.

    Uçuşlarda yeni dönem
    Korona virüs nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan , uçuşta da yeni bir döneme giriyor. Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı.


    Ekşi, "Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat" diye paylaşımlarda bulundu.

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