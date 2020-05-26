Şimdi ✈️ hazırlanma zamanı! (2)



SAĞLIKLI UÇUŞ için:



4️⃣ EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.



5️⃣ KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:

✅ Biniş için arka sıradan öne doğru;

✅ İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile