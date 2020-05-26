Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Cuma günü, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 380,1 liradan tamamladı. Bu kapsamda güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler "Çeyrek ve gram ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?