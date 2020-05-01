Uçak seferleri ne zaman açılıyor? Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Seyahat yasağı kalkıyor mu?

HAVA YOLLARI ŞİRKETLERİNİN UÇAK SEFERLERİ AÇIKLAMASI



THY UÇUŞ SEFERLERİ



THY, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.



PEGASUS UÇUŞ SEFERLERİ



"Corona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal ettiğimiz seferlerimizin başlangıç tarihini 28 Mayıs 2020 olarak güncellemiş bulunmaktayız. 16-27 Mayıs 2020 iptal olan yurt içi seferlerinin bilet işlemleri için Ücretsiz Açığa Alma, Ücretsiz Değişiklik ve Ücretsiz İade imkanlarını sunuyoruz. Yurt dışı seferlerimiz ise sistemimiz üzerinde 1 Haziran 2020 olarak gözükmektedir."



SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?



İçişleri Bakanlığınca getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı 26 Nisan saat 00.00'da sona eriyor. Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında büyükşehirler genelinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor. Öte yandan şehirlerarası seyahat kısıtlaması da sürüyor.



Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı.



Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artırarak; toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağına dikkat çekildi.