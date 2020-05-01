Uçak seferleri ne zaman açılıyor? Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Seyahat yasağı kalkıyor mu?

Hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat yasaklarının ne zaman kalkacağı gündemde en fazla araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizi ve vatandaşları korumak amacıyla verilen bu kararın ne zamana kadar süreceği ve uçak seferlerinin yeniden ne zaman açılacağı araştırılırken konuya dair güncel bilgiler de geldi. Yapılan açıklamaya göre yurt içi ve yurt dışı uçak seferlerinin ne zaman açılacağı belli oldu mu? Mayıs ayında başlaması beklenen uçak seferleriyle ilgili son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.
HAVA YOLLARI ŞİRKETLERİNİN UÇAK SEFERLERİ AÇIKLAMASI
THY UÇUŞ SEFERLERİ
THY, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
PEGASUS UÇUŞ SEFERLERİ
"Corona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal ettiğimiz seferlerimizin başlangıç tarihini 28 Mayıs 2020 olarak güncellemiş bulunmaktayız. 16-27 Mayıs 2020 iptal olan yurt içi seferlerinin bilet işlemleri için Ücretsiz Açığa Alma, Ücretsiz Değişiklik ve Ücretsiz İade imkanlarını sunuyoruz. Yurt dışı seferlerimiz ise sistemimiz üzerinde 1 Haziran 2020 olarak gözükmektedir."
SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
İçişleri Bakanlığınca getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı 26 Nisan saat 00.00'da sona eriyor. Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında büyükşehirler genelinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor. Öte yandan şehirlerarası seyahat kısıtlaması da sürüyor.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı.
Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artırarak; toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağına dikkat çekildi.
Genelgede, 03.04.2020 tarihli Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar kısıtlandığı/yasaklandığı, sürenin sona ereceğine hatırlardı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durduruldu.