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    • 26.05.2020 17:00
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    Son dakika: açıkladı: Fatih 29 Mayıs'ta yola çıkıyor

    Son dakika haberi... Enerji ve Dönmez,"Fatih Sondaj Gemimiz ’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek." dedi.

    Enerji ve , Fatih nin 'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geminin, geçişi için hazır olduğunu aktardı.

    Paylaşımında geminin Karadeniz seferi için hareket edeceğini ifade eden , şunları kaydetti:

    "Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs'ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek."

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Fatih Sondaj Gemisi 29 Mayıs'ta yola çıkıyor
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