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    • 26.05.2020 09:58
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    • 26.05.2020 10:04
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    4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi açıkladı! Biletler satışta

    Son dakika haberine göre Türkiye'nin 4 büyük otobüs firmasının seferlere başlayacakları tarih duyuruldu. Firmalar 4 Haziran tarihi itibarıyla tüm seferlere başlayacaklarını bildirdi.

    4 büyük firma tarihi açıkladı! Biletler satışta

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında firmalar teker teker açılış tarihlerini açıklamaya başladı.

    Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu. Milliyet'in haberine göre Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması 4 Haziran'da seferlerine başlayacak.

    Firmalardan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

    Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.
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