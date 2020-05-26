4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi açıkladı! Biletler satışta

Firmalardan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.