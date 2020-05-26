Korona Virüs tedbirleri kapsamında 1. ve 2. faz olarak dağıtılmaya başlanan pandemi sosyal destek paraları vatandaşlara verildi. İlk iki fazda dağıtılan yardımlarda başvuru yapılmadı ve üçüncü fazda başvurular e-devlet üzerinden yapıldı. 4. faz sosyal yardım parası için başvuru alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Peki pandemi 1000 TL sosyal yardım parası sonuç sorgulama nasıl yapılır? 3. faz 1000 TL Pandemi sosyal yardım ödemelerinde toplam 620 bin sayısına ulaşıldı. Kimler 1000 TL pandemi yardımı aldı, başvurular nereden sorgulanır? E-Devlet'ten 4. faz pandemi sosyal yardım 1000 TL başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
4. FAZ 1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
E-Devlet üzerinden alınan pandemi sosyal yardım başvuruları, TC kimlik numarası son hanesine göre belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Başvurular ise E-Devlet Kapısı üzerinde hizmet veren "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.
Başvuruda bulunacak adaylar için Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama bulunmazken, hafta içi yapılacak başvurularda TC kimlik numarası son hanesine göre aşağıdaki sıralamanın takip edilmesi gerekiyor:
* TC kimlik numarası son hanesi 0 olan adaylar Pazartesi
* TC kimlik numarası son hanesi 2 olan adaylar Salı
* TC kimlik numarası son hanesi 4 olan adaylar Çarşamba
* TC kimlik numarası son hanesi 6 olan adaylar Perşembe
* TC kimlik numarası son hanesi 8 olan adaylar Cuma günü başvuruda bulunabilir.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek başvuruları, yukarıda verilen link üzerinden TC kimlik numarası son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Başvuru ardından süreç takibi için E-Devlet Kapısı üzerinde yer alan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sayfası kullanılıyor. 1000 TL Pandemi Sosyal Yardım Destek başvurusu için şu şartlar aranıyor:
* Aynı hane için tek başvuruda bulunmak,
* Geçmiş dönemde açılmış Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 kapsamında verilen 1000 TL nakdi yardımdan faydalanmamış olmak,
* 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında kamu işçisi ya da aynı kanunun 4/c maddesi kapsamında memur olarak çalışmıyor olmak,
* Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli aylığı ya da gelir sahibi olmamak,
* İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden ve Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmıyor olmak.
KİMLERİN SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU KABUL EDİLMİYOR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.
Başvuruları vakıflarımız değerlendiriyorlar. Çünkü bizim merkezden mahalledeki, ilçedeki o haneyi değerlendirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla genel olarak SGK açısından diğer kriterler açısından baktıktan sonra gönderilen 3 milyon kişinin başvurusu değerlendiriliyor.
KİMLER SOSYAL DESTEK NAKDİ YARDIMDAN YARARLANAMAZ?
* 5510 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kamu işçisi olarak çalışanlar,
* 5510 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında kamu işçisi olarak çalışanlar,
* SGK emekli aylığı alanlar,
* SGK'dan geliri olanlar,
* İŞKUR İşsizlik Maaşı alanlar,
* İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği alanlar.
3. FAZ SOSYAL YARDIM PARASI NEREYE YATACAK?
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.