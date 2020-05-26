Avrupa borsalarında ibre yeniden yukarı döndü | 26 Mayıs 2020 Avrupa borsaları son durum

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere rağmen, küresel ekonomilerin yeniden açılacağına dair güçlenen beklentiler ve Çin hükümeti tarafından Hong Kong Özel İdare Bölgesi ile ilgili düzenlemenin "bir devlet iki sistem" şeklindeki yapıyı koruyacağı ve yargı bağımsızlığının devam edeceğine yönelik garanti verici olmasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka sayısının azalmasının da artan risk iştahında etkili olduğuna dikkati çeken analistler, jeopolitik gelişmelerle birlikte Kovid-19'a ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olacağını söyledi.

Analistler, bugün Avrupa'da veri takviminin sakin olduğunu, ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini kaydetti.