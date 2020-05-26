Dolar ve euro kurlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 99,6, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 yükselişle 1,0917 seviyesinde dengelendi. Bu kapsamda güncel döviz kurları hakkında bilgi almak isteyenler dolar ve euro ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte bugün (26 Mayıs) dolar ve euro güncel döviz kurlarında son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜÇLÜ YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, küresel bazda ekonomilerin yeniden açılacağına yönelik devam eden beklentilere paralel güne güçlü yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 349 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 11.483 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 yükselerek 6.108 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 6.948 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 artarak 4.597 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 17.792 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0937 ve sterlin/dolar paritesi 1,2264 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere rağmen, küresel ekonomilerin yeniden açılacağına dair güçlenen beklentiler ve Çin hükümeti tarafından Hong Kong Özel İdare Bölgesi ile ilgili düzenlemenin "bir devlet iki sistem" şeklindeki yapıyı koruyacağı ve yargı bağımsızlığının devam edeceğine yönelik garanti verici olmasının risk iştahını artırdığını söyledi.
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka sayısının azalmasının da artan risk iştahında etkili olduğuna dikkati çeken analistler, jeopolitik gelişmelerle birlikte Kovid-19'a ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olacağını söyledi.
Analistler, bugün Avrupa'da veri takviminin sakin olduğunu, ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI GÜÇLÜ YÜKSELDİ
Asya borsaları güne güçlü yükselişle başladı. Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulamada olan olağanüstü hal dün, Tokyo ve Hokkaido'da OHAL'in kaldırıldı. Ekonominin yeniden açılmasıyla güçlü yükselen Nikkei 225 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 2,55 artışla 21.271 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 107,9 seviyelerinde dengelendi.
ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam etmesine rağmen, Çin'den yapılan açıklamada, Hong Kong Özel İdare Bölgesi ile ilgili düzenlemenin "bir devlet iki sistem" şeklindeki yapıyı koruyacağı ve yargı bağımsızlığının devam edeceğine yönelik garanti verici olması risk iştahını artırdı.
Analistler, gündemdeki haber akışıyla birlikte Çin Yuan'ı, ABD ile ilişkilerde koz olarak kullanmaya devam ettiğini söyledi. Çin Merkez Bankası (PBoC) Dolar/Yuan paritesinin gün içi orta noktasını 2008'den bu yana en düşük seviye olan 7,1293 şeklinde belirledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi bu gelişmelerin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.840 puanda dengelendi.
Hong Kong'da göstericiler ile polis arasındaki çatışmalar devam etse de Hang Seng endeksi olumlu haber akışıyla birlikte yükseldi. Endeks önceki kapanışa göre yüzde 2,2 değer kazancıyla 23.450 puana çıktı.
Güney Kore'de Kospi endeksi ekonomilerin yeniden açılmasının getirdiği olumu havaya paralel önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 2.030 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi'de yüzde 0,5 yükselişle 30.822 seviyesinden işlem görüyor.