Dolar ve euro kurlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 99,6, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 yükselişle 1,0917 seviyesinde dengelendi. Bu kapsamda güncel döviz kurları hakkında bilgi almak isteyenler dolar ve euro ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte bugün (26 Mayıs) dolar ve euro güncel döviz kurlarında son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?