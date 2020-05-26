PTT adıma yatan para sorgulama işlemini E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. PTT adıma yatan para var mı, hesabıma para yatmış mı kısa sürede öğrenebilirsiniz. TC ile PTT bakiye sorgulama işlemini ve diğer tüm detayları yazımızdan resimli anlatımla inceleyebilirsiniz. PTT'ye adınıza para yatıp yatmadığını birkaç adımlık kısa bir işlemle anında öğrenebilirsiniz. Ayrıca olarak PTT kart hesap numarası nerede yazıyor bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim, kartın üzerinden hesap bilgisi bulunmuyor. Bunu telefon ile veya şubeden öğrenebilirsiniz. Telefon ile işlem yapmak istiyorsanız ilk olarak PTT telefon şifresi almanız gerekecek. Bunu da telefon ile bir kaç güvenlik adımını geçerek yapma imkanınız bulunuyor. Detaylar takvim.com.tr'de