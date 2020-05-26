PTT adıma yatan para sorgulama işlemini E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. PTT adıma yatan para var mı, hesabıma para yatmış mı kısa sürede öğrenebilirsiniz. TC ile PTT bakiye sorgulama işlemini ve diğer tüm detayları yazımızdan resimli anlatımla inceleyebilirsiniz. PTT'ye adınıza para yatıp yatmadığını birkaç adımlık kısa bir işlemle anında öğrenebilirsiniz. Ayrıca olarak PTT kart hesap numarası nerede yazıyor bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim, kartın üzerinden hesap bilgisi bulunmuyor. Bunu telefon ile veya şubeden öğrenebilirsiniz. Telefon ile işlem yapmak istiyorsanız ilk olarak PTT telefon şifresi almanız gerekecek. Bunu da telefon ile bir kaç güvenlik adımını geçerek yapma imkanınız bulunuyor. Detaylar takvim.com.tr'de
PTT PARA SORGULAMA
Adınıza PTT üzerinden para yatacak olabilir ancak PTT müşterisi olmayabilirsiniz. Bu durum gayet olası bir durum bu şekilde para çekebiliyorsunuz. Ancak bu para adınıza yatmış mı yatmamış mı merak ediyorsanız haliyle sorgulamanız gerekiyor. Bu sorgulama işlemlerini tc numaranız ile yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey en yakınınızdaki PTT şubesine giderek PTT gişe görevlisine adınıza para yatıp yatmadığınızı sormanız ve tc kimlik numaranızı görevli ile paylaşmanız.
TC İLE PTT PARA SORGULAMA
Eğer PTT müşterisi iseniz durum biraz daha değişiyor, daha avantajlısınız. PTTmatik ve PTT mobil uygulamaları telefonunuzda yoksa indirerek telefonunuz ile öğrenebilirsiniz. Bunun için ALO PTT numarası olan 444 1 788 hattını aramanız yeterlidir. Zaten menüden hangi seçeneği seçmeniz gerektiği size telefon ile anons ediliyor. Ayrıca PTT'nin web sitesindeki online işlemler kısmını kullanarak da PTT kart hesap bakiyesi öğrenme işlemi yapabilirsiniz. Bunun yanında PTT Bonus Kart hesap bakiyesi ve işlemlerini de yapabilirsiniz. Bunu da hem internet üzerinden hem de telefon bankacılığı ile yapmanız mümkündür.
PTT ADIMA YATAN PARA SORGULAMA
Ayrıca olarak PTT kart hesap numarası nerede yazıyor bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim, kartın üzerinden hesap bilgisi bulunmuyor. Bunu telefon ile veya şubeden öğrenebilirsiniz. Telefon ile işlem yapmak istiyorsanız ilk olarak PTT telefon şifresi almanız gerekecek. Bunu da telefon ile bir kaç güvenlik adımını geçerek yapma imkanınız bulunuyor.
E DEVLET PTT SAYFASI ÜZERİNDEN BAŞKA HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?
E-devlet içerisinde yer alan PTT sayfasından yapabileceğiniz bazı işlemler şunlardır:
HGS Bakiye ve Yükleme
Trafik Cezası Ödeme
Havale İşlemleri
Ekstre İşlemleri
Tapu Ödeme
Borç Sorgulama
Yukarıda belirttiklerimizin dışında daha birçok işlemi E-devlet PTT sayfası üzerinden şubeye uğramanıza gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz.