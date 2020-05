Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yarı yarıya düşürüldü! 23 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında iki önemli değişiklik yapıldı. Buna göre sigorta fiyatında indirime gidilirken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi. Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75'e düşürüldü. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması kapsamında sigorta şirketlerine, her ay sigorta primlerini yüzde 1.5 oranında arttırma hakkı tanınmıştı. Araçları, karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı güvence altına alan sigortaya kasko denir. Bu riskler genel olarak; trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilmedir.