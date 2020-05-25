Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,81 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda güncel döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, bugün dolar ve euro kaç TL? İşte son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, küresel bazda ekonomilerin yeniden açılacağına yönelik beklentilerin etkisiyle haftaya yükselişle başlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 342 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 11.150 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşerek 5.993 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 6.747 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 4.462 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 17.358 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0879 ve sterlin/dolar paritesi 1,2169 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere rağmen, küresel ekonomilerin yeniden açılacağına dair güçlenen beklentilerin risk iştahını artırdığını ifade etti.
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka sayısının azalmasının da artan risk iştahında etkili olduğuna dikkati çeken analistler, jeopolitik gelişmelerle birlikte Kovid-19'a ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olacağını söyledi.
Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu, Almanya'da IFO endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI ALICILI SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izlendi.
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulamada olan olağanüstü halin, vaka sayısında görülen azalış sebebiyle bugün itibariyle kaldırılabileceği beklentisi ile Nikkei 225 endeksi güçlü yükseldi. Endeks günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 20.741 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 107,7 seviyelerinde dengelendi.
ABD ile Çin'li yetkililer arasındaki gerilim ise artmaya devam ediyor. Çin Dış İşleri Bakanı Wang Yi pazar günü yaptığı açıklamada ABD'deki bazı yetkililerin yeni bir "soğuk savaş" için uğraştıklarını söyledi.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi ile ilgili ulusal güvenliği güçlendirmek amacıyla yeni kararlar alacağını duyurmasının ardından dün, göstericiler Kovid-19 salgının başladığı ocak ayından bu yana ilk kez polisle çatıştı. Dolar/Yuan paritesi bu gelişmelerden sonra Aralık 2019'dan bu yana en düşük seviye olan 7,1393 seviyesinden işlem görüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise gün içinde 2.802 puanla yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine düşse de, kapanışa yakın kayıplarını telafi ederek önceki kapanışın hafif üzerinde 2.815 puanda dengelendi.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 değer kaybıyla 22.871 puana geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise küresel bazda ekonomilerin yeniden açılacağına yönelik adımlarla birlikte olumlu bir seyir izleyerek yüzde 1,2 yükselişle 1.995 puanda bulunuyor.
Hindistan pay piyasalarında tatil nedeniyle bugün işlem yapılmıyor.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 35,29 DOLAR
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 35,29 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 36,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 35,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 33,59 dolardan alıcı buldu.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 16-22 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 21 adet azalarak 237'ye geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 446 adet azalmış oldu.
Bu arada, İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela karasularına ulaştığı bildirildi.
Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilere rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, petrol talebine olumsuz etkilerinin fiyatların orta vadede toparlanmasının önündeki en büyük engeli oluşturduğunu belirtiyor.
Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin yönü petrol fiyatlarının belirlenmesinde etkili olacak.
Brent petrolde teknik olarak 35,08 ile 35,76 dolar aralığının direnç, 34,40 ile 33,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.