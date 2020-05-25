Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,81 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda güncel döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, bugün dolar ve euro kaç TL? İşte son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?