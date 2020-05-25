



%45 ARTTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca bu alandaki ihracat artış trendine girdi. Bu sektördeki en dikkat çeken ürün ise salça oldu. Geçen yıl ocak-nisanda 46 milyon dolarlık salça ihraç eden Türkiye, 2020'nin aynı döneminde bu rakamı yüzde 45 artırarak 67 milyon dolara çıkardı.

Salça ihracatında 46 milyon 517 dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 5 milyon 600 bin dolarla Almanya ve 3 milyon 46 bin dolarla Japonya izledi.