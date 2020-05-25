



3 MİLYON KİŞİ ZEHİRLİ GAZDAN ETKİLENEBİLİR

Ras İsa Limanı'nda 5 yıldır demirli bulunan tankere bakım yapılamamasından Husileri sorumlu tutan İryani, bakım yapılmaması nedeniyle Hudeyde'deki 3 milyon kişinin zehirli gazlardan etkilenmesi de dahil olmak üzere Yemen'i bekleyen pek çok tehlike olduğunu ifade etti.

İryani, BM teknik ekiplerinin tankerde hasar tespit ve periyodik bakım çalışmalarına başlaması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yaptı.