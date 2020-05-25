Barajın tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Temelden 71 buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim hem de yörede ürün çeşitliliği artacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanacak. Sulu tarımla 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı sağlanması ve 717 kişiye daha istihdam alanı açılmasını hedefliyoruz."