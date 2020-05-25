Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi e-devlet!

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilimizde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Uzun süredir evlerde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar için ise müjdeli haber verildi ve yol izni çıktı. Memleketine gitmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat izin belgesi almak için nereye, nasıl başvurulmasını gerektiğini araştırıyor. E-devlet üzerinden ya da telefon yolu ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesini kolayca almak mümkün. 65 yaş üstü yol izni için gerekenler haberimizde yer alıyor.
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifreyle giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra e-başvuru kısmına girip, "Seyahat İzin İşlemleri" seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Bu seçeneği seçtikten sonra kişisel bilgilerinizi doldurabilirsiniz.
Ayrıca 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, Alo 199 Vefa Destek Hattı'nı arayarak da seyahat izin belgesi alabiliyor.
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS YETERLİ OLACAK
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 65 yaş ve üzeri büyüklerin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'inin seyahat izin belgesi yerine geçtiği belirtildi.
SEYAHAT İZNİ NEREDEN ALINIR?
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü seyahat izinleriyle ilgili açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
* 81 il valiliğine '65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar için Seyahat İzin Belgesi' konulu genelge gönderilmiştir ve hemen ardından 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden Seyahat İzin Belgesi başvuru yapabilmesi için e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi buna uygun hale getirilmiştir.
SEYAHAT İZNİNİ KİMLER ALABİLİR?
65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklama ile 65 yaş üzeri vatandaşların memleketlerine gitmesinin önü açıldı. 65 yaş üstü kişiler memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin alabilecek.