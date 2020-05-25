Piyasalarda güncel ve anlık altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Anlık altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Cuma günü, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 380,1 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?