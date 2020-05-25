TOKİ yeni fırsatları duyurmaya devam ediyor. 2020 TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlerin listesi resmi internet sitesinde açıklandı. Kurum tarafından hazırlanan projelerle her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi oluyor. Detaylar takvim.com.tr'de
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TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER
Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:
Kırıkkale
610 daire
Bolu
43 daire
Kırşehir
3 daire
Kütahya
10 daire
Çankırı
73 daire
Malatya
7 daire
Niğde
5 daire
Bitlis
1 daire
Hatay
70 daire
Kars
9 daire
Samsun
147 daire
Ankara
629 daire
Şanlıurfa
12 daire
Balıkesir
3 daire
Antalya
208 daire
Yozgat
4 daire
Sinop
4 daire
TOKİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR ALT GELİR GRUBU SATIŞ DUYURUSU
İlanlar arasında yer alan 43 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 26 Şubat 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Halkbank şubeleri üzerinden açık satış yöntemi ile açık satışa sunulacak.
Satışlarda 5 bin lira peşinat seçeneği sunulurken en düşük aylık taksit tutarı ise 305,60 lira olarak gerçekleşecek.