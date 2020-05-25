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    • 26.06.2020 15:14
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    Kura yok çekiliş yok! 'den uygun fiyatlı daire alabilirsiniz

    Uygun fiyatlarla daire sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar açıklandı. Bilindiği üzere Toplu Konut İdaresi () belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daireleri satışa çıkarıyor. Son olarak Türkiye'nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sundu.

    Kura yok çekiliş yok! TOKİ'den uygun fiyatlı daire müjdesi!

    TOKİ yeni fırsatları duyurmaya devam ediyor. 2020 TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlerin listesi resmi internet sitesinde açıklandı. Kurum tarafından hazırlanan projelerle her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi oluyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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    TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER

    Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:

    Kırıkkale

    610 daire

    Bolu

    43 daire

    Kırşehir

    3 daire

    Kütahya

    10 daire

    Çankırı

    73 daire

    Malatya

    7 daire

    Niğde

    5 daire

    Bitlis

    1 daire

    Hatay

    70 daire

    Kars

    9 daire

    Samsun

    147 daire

    Ankara

    629 daire

    Şanlıurfa

    12 daire

    Balıkesir

    3 daire

    Antalya

    208 daire

    Yozgat

    4 daire

    Sinop

    4 daire

    TOKİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR ALT GELİR GRUBU SATIŞ DUYURUSU

    İlanlar arasında yer alan 43 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 26 Şubat 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Halkbank şubeleri üzerinden açık satış yöntemi ile açık satışa sunulacak.

    Satışlarda 5 bin lira peşinat seçeneği sunulurken en düşük aylık taksit tutarı ise 305,60 lira olarak gerçekleşecek.
    Haberler Ekonomi Kura yok çekiliş yok! TOKİ'den uygun fiyatlı daire alabilirsiniz
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