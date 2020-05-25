TOKİ yeni fırsatları duyurmaya devam ediyor. 2020 TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlerin listesi resmi internet sitesinde açıklandı. Kurum tarafından hazırlanan projelerle her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi oluyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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