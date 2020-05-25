Dünyada ilk kez kullanıldı! İşte o yüzer nükleer santral





Daha öncesinde, Rusya'nın teknik, nükleer ve çevre gözlemci kurumu Rostechnadzor'un Uzak Doğu Müdürlüğü, projede bir denetim yapmıştı. Bu denetimin sonuçları esas alınarak, FNPP bir "uygunluk belgesi" aldı. Bu belge, FNPP'nin tüm proje dokümantasyonu gereksinimlerine uygun bir şekilde inşa edildiğini doğruluyor. Buna ilave olarak, proje, çevresel yönetim alanındaki faaliyetleri kontrol eden ve denetleyen yürütücü makam Rosprirodnadzor'dan onay aldı. Bu belgelerin alınması, FNPP'nin sıhhi, epidemiyolojik, çevresel, yangın güvenliği, inşaat gereksinimleri ve federal standartlar dâhil tüm normlara ve düzenlemelere tamamen uygun olduğu anlamına geliyor.