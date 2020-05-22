2020 TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlerin listesi resmi internet sitesinde açıklandı. Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. Güncellenen yeni liste ile farklı illerde bulunan 28 adet konut projesi ile 5 bin lira peşinat ve 305 liradan başlayan taksitlerle konut sahibi olma imkanı sağlandı. TOKİ açık satış yöntemi ile satışa sunulan ucuz evler takvim.com.tr'de
TOKİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR ALT GELİR GRUBU SATIŞ DUYURUSU
İlanlar arasında yer alan 43 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 26 Şubat 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Halkbank şubeleri üzerinden açık satış yöntemi ile açık satışa sunulacak.
Satışlarda 5 bin lira peşinat seçeneği sunulurken en düşük aylık taksit tutarı ise 305,60 lira olarak gerçekleşecek.
TOKİ AÇIK SATIŞ NE DEMEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır. Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. Ancak bu tip satışlarda bazen yeterli sayıda başvuru olmaması bazen de kurada adı çıkan kişilerin vazgeçmeleri ya da kurada hak kazanmasına rağmen TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları için uygun olmamaları gibi nedenlerle başvurları iptal edilebilmektedir.
İşte elde kalan bu konutlar TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile kurasız başvuru önceliğine göre satılmaktadır. Bu konutlar TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmekte olup ev başvurusu projelere göre Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden konut peşinatı ile şahsen yapılmaktadır.