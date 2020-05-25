ATM'lerden para çekerken pek çoğumuz dikkatli davranmıyoruz. İşte ATM'de işlem yaparken bizi bekleyen büyük tehlike...ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi! Pek çok kişinin bankada hesabı var ya da kredi kartı kullanıyor. Ancak ATM'ler üzerinde akıl almaz bir oyun döndüğü ortaya çıktı. Çoğu kişi, ATM'lerden para çekerken çok da dikkatli davranmıyor. Ancak para çekerken, büyük bir dolandırıcılık tuzağının içine düşebilirsiniz.
Herhangi bir ATM'de karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi. Şimdi yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz. Bu parçayı yavaşça kendinize çektiğinizde dikkat edeceğiniz üzere kolayca elinizde kalacak. Yani çıkarılması oldukça kolay. Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?
Zaten işin şaşırtan yanı da bu adımdan sonra ortaya çıkıyor. Dikkatli baktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında elinizde tuttuğunuz aparatın içinde gizli bir kamera bulunuyor.
Uzun saatler hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan aktif olarak çalışıyor ve bu süre boyunca da aktif halde kalarak girdiğiniz tüm şifreleri size hissettirmeden bir bir kaydediyor.
Akıllardaki soru ise şu: Bunca saat bu aparat gizli kamerayı nasıl aktif halde tutuyor? Enerjisini nasıl sağlıyor? Bu sorunun basit bir yanıtı var: Gücünü telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor.
Elbette kaydettiği görüntüleri bir yerde depolaması gerekiyor. Bu aparatın hemen arka yüzünde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu hafıza kartına depolanıyor.
Şimdi bir sonraki adıma geçelim. ATM'lerde gördüğünüz ve kartınızı yerleştirdiğiniz bölüm de aslında yeri geldiğinde dolandırıcıların büyük oyununun bir parçası olabiliyor.
Renginin ne olduğuna bakılmaksızın kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi yavaşça kendinize çekmeye çalışın; bu noktada bu bölmede herhangi bir sorun varsa aparat doğrudan elinizde kalacaktır.
Az önce başıma gelen durumdan farklı bir durumla karşılaşmadık. Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer... Yani aklımıza gelmeyecek birçok aparatı birebir kopyalayıp kredi kartı bilgilerini çalmak için kullanıyorlar.
Oysa dışarıdan bakıldığında kredi kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi gerçeğinden ayırmak oldukça güç. Sadece güç uyguladığınızda 'oyunu' görebilme şansınız var.
Şimdi de bu aparata yakından bakalım. Çünkü asıl 'mucize' bu aparatın içinde kendini gösteriyor. Tersine çevirip bakıyoruz ve içinde bakın ne buluyoruz?
Kart bilgilerini kopyalamak bugünün şartlarında oldukça kolay bir işlem. Aparatın iç kısmına baktığımızda ise kart bilgilerini aynen kopyalayan minik bir sistemin yer aldığını görüyoruz.
Böylece vatandaşların yapabildikleri her şeyi bu çalınan bilgilerle yapabiliyorlar.
Nakit çekim ve kredi çekimi dahil pek çok şeyi yapabiliyorlar. Kart takılan bölümü sallayarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.
Orijinali yerinden oynamaz ve sahtesinden kolayca ayırt edilebilir.
Tuş takımının bulunduğu aparat da kolayca kendinize doğru çekildiğinde size gelir. Şifre girerken elinizi bu şekilde tutun.
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ'NİN YASAL DAYANAĞI ORTADAN KALKTI
"Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada, 06/02/2018 tarihli karar ile hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle oybirliği ile iptaline karar verilmiştir. Bu kapsamda, iptal kararları hukuki işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından Finansal Tüketicilerden Alınacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile tahsil edilebileceği hüküm altına alınan 'Hesap İşletim Ücreti'nin yasal dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları, ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgeler (dekont ve hesap ekstrası örnekleri vb.) ile uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6.860 TLye kadar) Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet üzerinden https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr ÿadresli internet sitesinden müracaatta bulunmaları mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, geçmişe dönük bu ücretlerin iadelerinin sağlanması adına farklı iletişim kanallarından (kısa mesaj, telefon, e-posta vb.) tüketicilerimize ulaşarak danışmanlık hizmeti verilebileceği, tüketici hakem heyetlerinde dosya açılmasına aracı olunabileceğine ilişkin taleplere itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması, nüfus cüzdanı, kredi kartı ve adres bilgileri gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekmektedir.
Bu tür durumlarla karşılaşan tüketicilerimizin konuyu Bakanlığımıza, emniyet birimlerine ve savcılıklara bildirmesi önem arz etmektedir."