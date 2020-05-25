Şu an bu gördüğünüz aparat sıradan görünüyor. Yani herhangi bir tehlike yok ve kolayca para çekebileceğinizi düşünüyorsunuz; ancak aslında büyük bir sıkıntı var! Herhangi bir ATM'de başınıza gelebilecek bu olay, pes dedirtti. Dolandırıcıların ATM kart girişine koydukları kamera, kartınızın şifresini ele geçirmelerine sebep oluyor. Uzun saatler boyunca kopyalama işlemi yapabilen bu sistem, şifreleri, kart sahiplerine hissettirmeden kayıt altına alıyor. Detaylar takvim.com.tr'de

Herhangi bir ATM'de karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi. Şimdi yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz. Bu parçayı yavaşça kendinize çektiğinizde dikkat edeceğiniz üzere kolayca elinizde kalacak. Yani çıkarılması oldukça kolay. Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?

Zaten işin şaşırtan yanı da bu adımdan sonra ortaya çıkıyor. Dikkatli baktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında elinizde tuttuğunuz aparatın içinde gizli bir kamera bulunuyor.

Uzun saatler hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan aktif olarak çalışıyor ve bu süre boyunca da aktif halde kalarak girdiğiniz tüm şifreleri size hissettirmeden bir bir kaydediyor.

Akıllardaki soru ise şu: Bunca saat bu aparat gizli kamerayı nasıl aktif halde tutuyor? Enerjisini nasıl sağlıyor? Bu sorunun basit bir yanıtı var: Gücünü telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor.

Elbette kaydettiği görüntüleri bir yerde depolaması gerekiyor. Bu aparatın hemen arka yüzünde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu hafıza kartına depolanıyor.

Şimdi bir sonraki adıma geçelim. ATM'lerde gördüğünüz ve kartınızı yerleştirdiğiniz bölüm de aslında yeri geldiğinde dolandırıcıların büyük oyununun bir parçası olabiliyor.

Renginin ne olduğuna bakılmaksızın kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi yavaşça kendinize çekmeye çalışın; bu noktada bu bölmede herhangi bir sorun varsa aparat doğrudan elinizde kalacaktır.

Az önce başıma gelen durumdan farklı bir durumla karşılaşmadık. Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer... Yani aklımıza gelmeyecek birçok aparatı birebir kopyalayıp kredi kartı bilgilerini çalmak için kullanıyorlar.

Oysa dışarıdan bakıldığında kredi kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi gerçeğinden ayırmak oldukça güç. Sadece güç uyguladığınızda 'oyunu' görebilme şansınız var.

Şimdi de bu aparata yakından bakalım. Çünkü asıl 'mucize' bu aparatın içinde kendini gösteriyor. Tersine çevirip bakıyoruz ve içinde bakın ne buluyoruz?

Kart bilgilerini kopyalamak bugünün şartlarında oldukça kolay bir işlem. Aparatın iç kısmına baktığımızda ise kart bilgilerini aynen kopyalayan minik bir sistemin yer aldığını görüyoruz.

Böylece vatandaşların yapabildikleri her şeyi bu çalınan bilgilerle yapabiliyorlar.

Nakit çekim ve kredi çekimi dahil pek çok şeyi yapabiliyorlar. Kart takılan bölümü sallayarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Orijinali yerinden oynamaz ve sahtesinden kolayca ayırt edilebilir.

Tuş takımının bulunduğu aparat da kolayca kendinize doğru çekildiğinde size gelir. Şifre girerken elinizi bu şekilde tutun.