25 Mayıs bugün bankalar açık mı? EFT yapılır mı? Bankalar çalışıyor mu?

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

Resmi tatil ve sokağa çıkma yasağından dolayı bankaların kapalı olması EFT işlemi yapmak isteyenleri ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de E.F.T. sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir.

Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır. EFT işlemleri tatilden sonraki ilk iş gününde hesaba geçecektir.