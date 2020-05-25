Edinilen bilgiye göre, "Açık Kapı'ya başvuru üzerine emekli ve 1000 lira yardım alanlar hariç tüm vatandaşlara 400 lira, çocuklara da 100 lira bayram harçlığı verileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımların ardından çok sayıda vatandaşın "Açık Kapı" birimlerine başvuru yaptığı belirtildi.

Bu yöndeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtımı ile sosyal destek ödemesi yapılmadığı ifade edildi.