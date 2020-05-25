Maddi yardım başvurusunun adı olan açık kapı sistemi vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kaymakamlıklar ya da valiliklerde yapılan işlemlerle eşdeğer bir uygulama olan Açık Kapı, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan projedir. Taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak sonuçlanması amaçlayan proje ile elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Açık Kapı projesi, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Buna göre; açık yapı yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sonuçlanır? 2020 Açık kapı yardım başvurusu şartları neler, kimler başvuru yapabilir?Detaylar takvim.com.tr'de
"Açık Kapı" birimleri aracılığıyla "sosyal yardım yapılmıyor" uyarısı
- Dijital ortam ile valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde hizmet veren "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal destek ödemesi yapıldığına yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi
Vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilip sonuçlandırılması amacıyla dijital ortam ile valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan "Açık Kapı" birimlerince sosyal yardım ya da sosyal destek ödemesi yapılmadığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, "Açık Kapı'ya başvuru üzerine emekli ve 1000 lira yardım alanlar hariç tüm vatandaşlara 400 lira, çocuklara da 100 lira bayram harçlığı verileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımların ardından çok sayıda vatandaşın "Açık Kapı" birimlerine başvuru yaptığı belirtildi.
Bu yöndeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtımı ile sosyal destek ödemesi yapılmadığı ifade edildi.
Açık Kapı birimleri sadece valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştiriyor.
Vatandaşların taleplerini yazılı iletebildiği, başvurularının süreç ve sonuç bilgilerini de kısa mesajla alabildiği "Açık Kapı" birimleri, 81 il ve 161 ilçede oluşturulan birimler ile valilik ve kaymakamlıkların internet siteleri ya da e-Devlet üzerinden hizmet veriyor.
AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapın.
e-Devlet şifreniz var ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, yok ise sayfada Başvuru Yap butonunu tercih edebilirsiniz.
AÇIK KAPI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvurunuz sonrası sistem tarafından size verilen numarayı T.C. kimlik numaranız ile birlikte girerek ONAY KODU GÖNDER butonuna tıklayınız.
Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabilirsiniz
AÇIK KAPI NEDİR?
Açık Kapı başvuru ekranı, valilik hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, yerel yönetimler, orman ve su işleri, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor ve birçok alanda başvuruların alındığı ekran olacak.
Başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak.
GIDA YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip koronavirüs (Covid-9) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşayan 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini dile getirdi.
Vali Yerlikaya açıklamasında vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurarak hayırseverlere teşekkür etti. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; ''Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.''
GIDA YARDIMI KİMLERE YAPILIYOR?
Erzak yardımı alabilmek için en büyük şart, belli bir gelirin altında gelir sahibi olabilmektir. Bunun için belediyelerin verdiği fakirlik belgesinden almanız gerekiyor. Bu belgeyi alan aileleri, ilgili belediye ekipleri incelemeye geliyor. Bu ekipler onay verdikleri taktirde aile erzak yardımı alabiliyor.
HER HAFTA 50 BİN ADRESE DAĞITILACAK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurarak hayırseverlere teşekkür etti.
Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:
Belediye yardım parası
Odun ve kömür yardımı
Gıda ve erzak yardımı
Muhtaç asker ailesi yardımı
Belediye yaşlı bakım hizmetleri
Kırtasiye yardımı
Öğrencilere okul yardımı
Belediye bursu
Giyecek yardımı
Sosyal yardım kartı
Şehit ve gazi yakınlarına yardım
Fakir ailelere kira yardımı
Sağlık ve ilaç yardımı
Bebekler için bez ve mama yardımı
Engelli yardımları
Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?
Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.
Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?
Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:
Nüfus cüdanı fotokopisi
Dilekçe
Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)
Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.
Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.
Belediyeden nakdi yardım almak için hangi belgeler gerekiyor?
Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:
TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz
Yardım dilekçesi
Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.
Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi
Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge
Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.
BELEDİYELERİN YAPTIĞI YARDIMLAR
Her belediyenin Sosyal Yardım ve Hizmet yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikler dahilinde belediyeler aşağıda sayılan kişilere tespit sonucunda ayni ve nakdi yardım yapmaktadır;
Sigortalı bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan şahıs ve ailelere
Evinde yeme ihtiyacını karşılayamayacak olanlara düzenli olarak yapılacak yemek yardımları
Yaşlılara ve engellilere yapılan yardımlar
Doğal felaketler sebebi ile yardıma muhtaç olan kişilere yapılan yardımlar
Hastalıkları sebebi ile çalışamayacak durumda olanlar
Belediyenin inceleme yapan komisyonu tarafından yardıma muhtaç olduğunun tespiti yapılan kimseler
Eğitim amaçlı yapılan yardımlar başlıklarında ve bu şekilde mağduriyet yaşayan kişilere yardım yapılmaktadır.
Belediyelerden yardım talebinde bulunmak isteyen kişilerin ikametgah belgeleri, T.C. kimlik fotokopisi ve başvuru taleplerini anlatan bir dilekçe ile belediyelere, kolluk kuvvetlerine ya da muhtarlarına giderek başvuruda bulunmaları yeterli olmaktadır. Başvuru sonrasında belediye ekiplerince adresinizde inceleme yapılacaktır. Bu sebeple gerçek manada muhtaç olduğunuzun anlaşılması durumunda yardımlardan faydalanmaya başlayabileceksiniz.