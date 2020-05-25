6 ay faizsiz esnaf İşe Devam Kredisi başvurusu! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank İşe Devam Kredi Desteği şartları neler?

İşe Devam Destek Kredisi'ni Ödeme Şartları Nasıldır?

Kredi; 6 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönemli olmak üzere azami 36 ay vadeli olarak yıllık %7,50 faiz oranı ve %0,75 dosya masrafı ile taksitli olarak kullandırılacak ve aylık eşit taksitli olarak geri ödenecektir.

Buna ek olarak; kredi KGF kefaleti ile kullandırıldığından kredi kullandırım anında %0,75 peşinen KGF kefalet komisyonu olarak tahsil edilecektir.

İşe Devam Destek Kredisi'nin İşletmelerimize toplam maliyeti %9'dur.