Faizlerde çakılma sürüyor! İNG, İş Bankası, TEB, Finansbank, Şekerbank...

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ SONRASI BANKALARIN TAŞIT, İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri sonrasında bankaların kredi faiz oranları için yüzde 0.68 ihtimali ortaya çıktı. Konu hakkında özel bir haber yayımlayan Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından Mine Açar "Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde aylık faiz oranını en düşük yüzde 0,95'ler seviyesinde tutan bankalar olmasına rağmen bunun uygulamada ağırlıklı karşılığı kişinin risk skoruna göre yüzde 1,10 seviyesi olarak dikkat çekiyor. Bu faiz oranlarıyla çekilen her 100 bin TL'lik kredinin 36 ay vadede aylık ödemesi 3 bin 507 TL, toplam faiz tutarı da 26 bin 281 TL olarak hesaplanıyor. Oysa kredi oranı politika faizi olan yüzde 8,25'e doğru inse bunun da aylık oranı en iyimser oranlarla yüzde 0,68 olacak.

Bu da her 100 bin TL'lik kredide aylık ödenmesi gereken tutarı 3 bin 230 TL'ye toplam ödenecek faizi de 16 bin 297 TL'ye indirecek. Böylece kredi çeken vatandaşın faiz için cebinden çıkan rakam 9 bin 984 TL azalacak" diyerek en uygun faiz oranı için yüzde 0.68 seviyesine dikkat çekti.