TOKİ yeni fırsatları duyurmaya devam ediyor. Kurum tarafından hazırlanan projelerle her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi oluyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor. İşte il il satışa sunulan daireler
TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER
Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:
Kırıkkale
610 daire
Bolu
43 daire
Kırşehir
3 daire
Kütahya
10 daire
Çankırı
73 daire
Malatya
7 daire
Niğde
5 daire
Bitlis
1 daire
Hatay
70 daire
Kars
9 daire
Samsun
147 daire
Ankara
629 daire
Şanlıurfa
12 daire
Balıkesir
3 daire
Antalya
208 daire
Yozgat
4 daire
Sinop
4 daire