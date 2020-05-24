TOKİ yeni fırsatları duyurmaya devam ediyor. Kurum tarafından hazırlanan projelerle her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi oluyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor. İşte il il satışa sunulan daireler

TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER

Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:

Kırıkkale

610 daire

Bolu

43 daire