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    • 01.06.2020 17:09
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    1500 TL maaş ile 25 yıl evli kalana emeklilik var mı? Detaylar bekleniyor

    Emekli olmak isteyen ev hanımlarını heyecanlandıran yasa teklifi 'ye sunuldu. Yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşulu ile doldurup emekli olamayan ev kadınları emekli olabilecek. İşte ev hanımlarına emeklilik şansı doğuran yasa hakkında detaylar... 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor.

    1500 TL maaş ile 25 yıl evli kalan emekli olacak mı?

    Meclise sunulan yasa ev hanımlarını heyecanlandırdı. Ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek, Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

    25 YIL EVLİ KALAN EV HANIMLARI EMEKLİ OLABİLECEK Mİ?

    Düzenlemede başvuru yapacakların daha önce kaydı olsalar bir şuanda herhangi bir sosyal güvencesi ile SSK, Emekli sandığı gibi kurumlarda bir kaydının olmaması, evli olmaları ve evliliğinin en az 25 yıl üzeri olması, diğer başvuru şartlarını da taşıyan kadınların yapılacak hesaplama sonucunda toplu olarak bir ödeme yapmaları gerekli olacak. Daha sonra ise maaş haklarına sahip olabilecekler.

    Ayrıca isteğe bağlı sigorta ile düzenli primlerini ödeyen kadınlar emekli olabilmekteler. SGK'ya yapılan başvuruların ardından asgari ücretin yüzde 32 rakamında prim ödemeleri gerekli olacak. 1 Mayıs 2008 tarihi sonrası sigortalı olanlar 61 yaşında emekli olabiliyor. Prim gününde ise 5400 prim ödeme yapması gerekiyor.

    BORÇLANARAK EMEKLİ OLABİLECEKLER

    Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

    Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:

    2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

    06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.
    Haberler Ekonomi 1500 TL maaş ile 25 yıl evli kalana emeklilik var mı? Detaylar bekleniyor
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